Zeit für Entspannung: Leuchtende Möbel und weiteres Zubehör

Damit es so richtig gemütlich wird im Garten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon, bieten sich leuchtende Möbel an. Vom Tisch über den Hocker bis hin zum Blumenkübel - bei Lampenwelt gibt es jede Menge smarte Lichtideen für eine individuelle Lounge. Die Farbvielfalt lässt sich wunderbar über die Smartphone-App oder auch per Fernbedienung steuern. So kann das Licht je nach Stimmung im Handumdrehen angepasst werden.

Der leuchtende Beistelltisch BUBBLE zum Beispiel ist ein echtes Highlight auf jeder Veranda. Sein modernes Design und die harmonischen Rundungen sorgen für einen hohen Wohlfühlfaktor. Je nach Wunsch ist er mit der klassischen Glühlampe oder mit trendigem LED-RGB-Leuchtmittel erhältlich. Bei Bedarf kann er zudem als Hocker genutzt werden. Die Filzauflage macht es möglich. Dazu passt die Dekolampe Trevia, die sich bepflanzen oder als Getränkekühler nutzen lässt. So ist die trapezförmige Leuchte nicht nur außerordentlich dekorativ, sondern dank des Deko- und Pflanzeinsatzes auch noch sehr praktisch.

Zu einem gemütlichen Abend auf dem Balkon oder der Terrasse gehört immer auch etwas Musik. Genial, wenn diese sich mit einer hübschen Lampe vereinen lässt. Die LED-Dekolampe 362-82 trumpft mit einem integrierten Bluetooth-Lautsprecher und praktischen Tragebügel auf. Sie kann überall hin mitgenommen werden, farbig oder in weißem Licht erstrahlen und per Bluetooth-Übertragung lässt sich mit ihr die Lieblingsmusik vom Smartphone abspielen.