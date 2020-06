Sprachassistenten im Vergleich: Was können Siri, Alexa und Co?

„Alexa, wo liegt die nächste Bäckerei?“. „Hallo. Die nächste Bäckerei befindet sich 100 Meter von dir entfernt“. So oder so ähnlich laufen seit einiger Zeit in unzähligen Haushalten die Gespräche mit Sprachassistenten ab, die den Nutzern das Leben in vielerlei Hinsicht erleichtern (sollen). Digitale Assistenten erfreuen sich wachsender Beliebtheit und die Nutzer haben die Wahl aus unterschiedlichsten Voice-Dienst-Angeboten. Wir haben uns die bekanntesten Sprachassistenten angeschaut und geprüft was sie können.