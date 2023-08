Aber bevor wir in die Details gehen: Stand Up Paddling (SUP) - was ist das überhaupt genau? SUP ist ein spaßiger Wassersport, bei dem man auf einem großen, speziell dafür vorgesehenen Board steht und sich mit einem Paddel über das Wasser fortbewegt. SUP kann auf ruhigen Seen, Flüssen oder auch auf dem offenen Meer betrieben werden und bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Natur zu erkunden, die Balance zu verbessern und den gesamten Körper zu trainieren. Von entspanntem Gleiten bis hin zu aufregenden Wellenritten - Stand Up Paddling begeistert Menschen jeden Alters und Erfahrungsniveaus.