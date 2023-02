Der Überblick: Alle wichtigen Informationen zum Super Bowl 2023

In den USA ist der Super Bowl das meistgesehene Sportereignis des Jahres. Regelmäßig werden an diesem Abend die höchsten Einschaltquoten erreicht. Und auch in Deutschland erfreut sich das NFL-Ebdspiel großer Beliebtheit. Wir beantworten alle wichtigen Fragen zum 57. Super Bowl.

Wer tritt im Super Bowl 2023 gegeneinander an?

Im Finale der NFL treffen die Philadelphia Eagles auf die Kansas City Chiefs. Das Spiel wird im State Farm Stadium in Glendale, Arizona ausgetragen, der Heimstätte der Arizona Cardinals.

Wann und wo wird der Super Bowl 2023 übertragen?

Der Kickoff des Football-Highlights ist am Montag, 13. Februar um 0:30 Uhr deutscher Zeit. Wer den Super Bowl nicht verpassen will, muss also eine Nachtschicht einlegen. ProSieben überträgt das Spiel. Wer kein lineares Fernsehen mehr hat, kann das Event über die kostenlosen Livestreams von ran.de und Joyn verfolgen. Und auch DAZN überträgt den Super Bowl 2023, auf Wunsch sogar mit dem Original-Kommentar aus den USA - allerdings kostenpflichtig nur für Abonnenten.

Wer gewinnt den Super Bowl 2023?

Als Favorit für den Super Bowl Sieg werden laut aktueller Wettquoten die Philadelphia Eagles gehandelt. Doch die Kansas City Chiefs sind nicht weit entfernt. Es wird also ein spannendes Spiel!

Wer tritt in der Halbzeitshow des Super Bowl 2023 auf?

In der Halftimeshow des Super Bowls feiert Rihanna ihr großes Bühnen-Comeback. Nach mehr als fünf Jahren tritt die aus Barbados stammende Sängerin erstmals wieder live auf. Wer nur dafür einschalten will, muss entweder lange wach bleiben oder sich einen Wecker stellen - die Halbzeitshow startet erst gegen 2 Uhr nachts deutscher Zeit und dauert in etwa 15 Minuten. Für den Auftritt nehmen die Stars wie Rihanna übrigens keine Gage. Da es eine sehr große Ehre ist, in der Super Bowl Halftimeshow aufzutreten, machen sie das kostenlos.