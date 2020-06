Die besten Surfspots Europas: Es muss nicht immer Hawaii sein

In Europa wartet Surfspaß ohne Ende

Welcher Surfspot soll es sein? Oder am besten einfach alle ausprobieren? Der Sommer hat gerade erst angefangen und an vielen Surfspots in Europa ist ganzjährig Saison. Es bleibt also viel Zeit, all die aufregenden Gebiete kennenzulernen und verschiedenste Erfahrungen zu sammeln. Also ab ins nächste Flugzeug und rein geht es in die Wellen Europas – zu Hause sitzen war nun lang genug.