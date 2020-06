Tech Podcasts: Mit dem Audio-Trend zu mehr Technik-Wissen

Die Vielfalt der Tech Podcasts

Egal ob Technik-Nerd oder digitaler Neuling – in der Vielzahl der Tech Podcasts findet jeder den passenden Talk. Die Plauderrunden informieren über aktuelle Debatten, Produktneuerscheinungen und Trends aus der Welt der sozialen Netzwerke. Oft haben die Zuhörer die Möglichkeit, in Echtzeit Fragen zu stellen, um so aktiv bei der Gestaltung des Gesprächs mitzuwirken. Unterschiedliche Gäste und Forscher geben den Podcasts die nötige Portion Fachwissen, wenn die Moderatoren nicht selbst Experten auf einem technischen Gebiet sind. So wird selbst die lockerste Runde informativ. Toller Nebeneffekt: Durch die unterhaltsame Gestaltung vieler Podcasts bleibt das Wissen wirklich nachhaltig in Erinnerung.