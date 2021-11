Technik mieten statt kaufen: Das sind die Vorteile

Elektronische Geräte zu mieten, bietet eine Reihe von Vorteilen. Der größte liegt für Kunden darin, dass für die neueste Technik nur eine geringe monatliche Miete fällig wird statt des hohen Kaufpreises. Gerade wer sehr darauf bedacht ist, stets den aktuellen Trends zu folgen, kann durch das Mieten jede Menge Geld sparen. Erscheint beispielsweise das Nachfolge-Modell eines gemieteten Smartphones auf dem Markt, kann dies ganz einfach dagegen eingetauscht werden. Nach der Mindestlaufzeit ist die Kündigung oder der Tausch bei Grover nämlich jederzeit möglich.

Ein weiterer Vorteil ist, dass Kunden für das Gerät nur so lange zahlen, wie sie es benötigen. So ist es beispielsweise nicht zwingend notwendig, eine teure Kamera zu kaufen, wenn sie nur für einen speziellen Urlaub benötigt wird. Hier lohnt sich eine Miete über einen kurzen Zeitraum. Auch wer technische Geräte erst einmal testen möchte, bevor er einen hohen Preis für den Kauf bezahlt, ist mit dem Leih-Modell gut bedient.

Hinzu kommt, dass über die inkludierte Geräte-Versicherung mehr Schutz geboten wird. Geht etwas am Smartphone, Tablet oder einem anderen Produkt kaputt, übernimmt Grover 90 Prozent der Reparaturkosten, bei Drohnen 50 Prozent.

Technik mieten bietet jedoch nicht nur für Kunden Vorteile, sondern auch für die Umwelt. Da die Geräte immer weitergegeben werden und länger im Umlauf bleiben, gibt es weniger Elektroschrott - ein Plus für Nachhaltigkeit.