Tiny House auf Rädern: Und das Zuhause ist immer mit dabei

In Zeiten überfüllter Städte und Wohnraumknappheit kann ein Tiny House auf Rädern die Lösung sein. Zugleich bedeutet ein mobiles Zuhause Freiheit. Ein neuer Arbeitsplatz in einer anderen Stadt? Keine Lust auf die immer gleiche Umgebung? Das mobile Tiny House macht jeden Umzug mit. Doch was genau ist ein Rolling Tiny House eigentlich? Wie viel kostet das mobile Zuhause und wer bietet die rollenden Mikrohäuser an?