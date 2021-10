Was ist eine Toniebox?

Die Toniebox wurde speziell für Kinder ab drei Jahren entwickelt. Sie ist ein Audio-Abspielgerät in Form eines weich gepolsterten Würfels, der in verschiedenen Farben erhältlich ist. Die Box ist sehr robust: Fällt sie herunter oder kommt mit Feuchtigkeit in Berührung, ist das kein Problem.

Besonders beliebt ist die Toniebox jedoch vor allem wegen der kinderleichten Bedienung. Statt mit Knöpfen ist das Gerät lediglich mit zwei unterschiedlich langen Ohren ausgestattet, über die die Lautstärke eingestellt werden kann. Es werden auch keine Kassetten, CDs oder sonstige, für Kinder eher unpraktische, Tonträger benötigt. Die Hörspiele und Kinderlieder können über niedliche Figuren, sogenannte „Tonies“, wiedergegeben werden. Dafür werden sie einfach auf die Toniebox gesetzt. Das können Kinder ganz allein, ohne die Hilfe ihrer Eltern.

Wie funktioniert die Toniebox?

Die Audiobox enthält einen Lautsprecher und wird über Akku betrieben, welcher über die Bodenplatte geladen werden kann. Jede Tonie-Figur ist mit bestimmten Inhalten verknüpft. Stellt das Kind den Tonie auf die Box, wird er per Magnet auf dem Podest festgehalten - so kann er nicht herunterfallen. Die Tonie-Hörfigur enthält außerdem einen NFC-Chip. Über diesen verbindet sie sich mit der Box und läd die entsprechenden Hörspiele oder Kinderlieder aus der Tonie-Cloud herunter. Dafür ist einmalig eine Internetverbindung nötig. Nach dem Herunterladen sind die Inhalte offline verfügbar.

Kinder können dank der Toniebox ohne erwachsene Hilfe entscheiden, was sie wann hören möchten. Setzen sie den Tonie auf die Box, wird der Inhalt abgespielt. Nehmen sie die Figur wieder herunter, wird die Wiedergabe gestoppt. Über die beiden Ohren an der Box können sie selbst die Lautstärke regeln. Schlagen Kinder leicht auf die Seite der Box, können sie einen Titel oder ein Kapitel überspringen, durch seitliches Kippen spulen sie vor oder zurück. Die Toniebox zeichnet sich also dadurch aus, dass sie einfach und intuitiv zu bedienen ist und noch dazu in einem kindgerechten Design erscheint.