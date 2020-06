Trivialliteratur: Diese Neuerscheinungen darf 2020 niemand verpassen

4. „Und am Ende werden wir frei sein“ von Martha Hall Kelly: Historischer Roman mit Suchtfaktor

Der Historische Roman der amerikanischen Autorin Martha Hall Kelly folgt den Schicksalen dreier Frauen während des zweiten Weltkriegs. Die New Yorkerin Caroline Ferriday arbeitet im Konsulat und führt ein unbeschwertes Leben. Doch dann reist Paul, in den sie verliebt ist, nach Frankreich. Er hat wegen des beginnenden Kriegs Angst um seine dort lebende Familie. Die Polin Kasia muss miterleben, wie Hitlers Armee ihr Heimatdorf überfällt. Sie wird Widerstandskämpferin. Herta wiederum ist Ärztin, lebt in Düsseldorf und erhält unversehens ein Jobangebot.

Wo und wie sich die Wege der drei Frauen kreuzen, kann seit dem 2. März 2020 in Martha Hall Kellys Roman „Und am Ende werden wir frei sein“ nachgelesen werden. Der Shop von Weltbild offeriert die gebundene Ausgabe für 22 Euro. Das eBook ist für 14,99 Euro ebenfalls bei Weltbild erhältlich.

5. „Das Buch der gelöschten Wörter – Der erste Federstrich“ von Mary E. Garner

Mary E. Garners Protagonistin Hope Turner führt ein ereignisarmes Leben in London. Sie ist vernarrt in die Bücher von Jane Austen und lässt sich am liebsten tagträumend in deren literarische Welten entführen. Als Hope zufällig die Buchhandlung Mrs. Gateway’s Fine Books entdeckt, wird ihr vom mysteriösen und unnahbaren Rufus Walker eröffnet, dass ein Portal existiert, das tatsächliche Begegnungen mit ihren Lieblingsromanfiguren ermöglicht. Hopes Tagträume werden Realität. Ihr Abenteuer in „Das Buch der gelöschten Wörter – Der erste Federstrich“ ist der Auftakt zu einem detailverliebten Fantasy-Dreiteiler, der garantiert nicht nur Fans des Genres in seinen Bann ziehen wird.

Das kartonierte Taschenbuch ist bei Hugendubel seit dem 30. April verfügbar und kostet 14 Euro. Das eBook ist bereits für 9,99 Euro im epub-Format für die eReader von tolino oder Sony zu haben.

6. „Cyber Trips“ von Marie Graßhoff: Im Bann einer künstlichen Intelligenz

Wir schreiben das Jahr 2101: Die Menschheit befindet sich in einem unerbittlichen Kampf. Die künstliche Intelligenz KAMI hat einen Virus freigesetzt, woraufhin Millionen Menschen keinen eigenen Willen mehr besitzen. Während Wissenschaftler unter Hochdruck nach einem Heilmittel suchen, schlägt die Sci-Fi-Heldin Andra in „Cyber Trips“ einen anderen Weg ein. Überzeugt davon, dass KAMI eine eigene Persönlichkeit besitzt, sucht sie den Dialog mit ihr.

Ob Andra zu KAMI durchdringen kann, erfahren wir seit dem 29. Mai 2020. Das Taschenbuch ist für 15 Euro bei Thalia erwerbbar. Wer eBooks bevorzugt, erlebt für 9,99 Euro das mitreißende Science-Fiction-Epos. „Cyber Trips“ ist der zweite Teil der Neon-Birds-Trilogie. Mit „Beta Hearts“ folgt am 30. September 2020 der dritte Band.