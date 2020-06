Vanlife – Die Verwirklichung des Traums von Freiheit

Sachen packen, Schlüssel rein, Motor an und ab geht es ins Abenteuer. Reisen mit dem Van sind vor allem bei Millenials gefragt wie nie. Bereits im letzten Jahr wurden mehr Reisemobile und Caravans zugelassen als jemals zuvor. Aktuell gibt es bei Instagram unter dem Hashtag #vanlife über 7 Millionen Beiträge. Die Bilder von alten Bullis in den Bergen, an idyllischen Stränden, unter Palmen, oder am Rande von Wäldern lösen großes Fernweh in uns aus. Doch wieso sind Camper Reisen gerade so beliebt? Welche Ausstattung wird benötigt? Und wie nachhaltig ist das Reisen mit dem Wohnmobil?