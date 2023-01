Was ist der Veganuary?

Der vegane Januar ist eine Kampagne der internationalen Organisation „Veganuary“. Sie soll Menschen dazu ermutigen, sich im ersten Monat des Jahres, oder gerne auch im restlichen Jahr, vegan zu ernähren. Die Organisation unterstützt die Teilnehmer bei den ersten Schritten, stellt Rezepte zur Verfügung und will zeigen, dass eine rein pflanzliche Ernährung gar nicht so schwer ist.

Entstanden ist die Idee des Veganuary ursprünglich in Großbritannien, mittlerweile nehmen jedoch Menschen aus nahezu allen Ländern der Welt teil. Seit dem Beginn 2014 wird die Aktion von Jahr zu Jahr erfolgreicher. Im vergangenen Jahr haben sich mehr als 629.000 Menschen offiziell zum Programm angemeldet, viele weitere haben inoffiziell mitgemacht. Der Veganuary hat zahlreiche prominente Unterstützer, darunter Paul McCartney, Mayim Bialik, Timo Hildebrand, Eckhart von Hirschhausen, Anne Menden und Hannes Jaenicke. Auch einige Unternehmen beteiligen sich am Veganuary, indem sie zum Beispiel neue vegane Produkte auf den Markt bringen - 2022 waren das mehr als 800 neue Artikel.

Was bringt der Veganuary?

Eine vegane Ernährung bietet zahlreiche Vorteile. Sie vermeidet zum Beispiel das Leid von Tieren. Zwar ist die Massentierhaltung damit nicht sofort passé, allerdings kann die Nachfrage dank eines veganen Lebensstils in eine andere Richtung gelenkt werden. Laut Schätzungen konnten im Jahr 2022 allein im Veganuary über 2 Millionen Tierleben gerettet werden.

Wer sich vegan ernährt, schützt zudem die Umwelt. Die Fleischproduktion verursacht nämlich einen erheblichen Teil der schädlichen Treibhausgasemissionen. Zum einen entstehen bei der Viehhaltung jede Menge Methan und Lachgas, zum anderen steigert der Fleischkonsum den Bedarf an Soja als Futtermittel. Um mehr Soja anbauen zu können, werden Urwälder gerodet und ganze Ökosysteme zerstört.

Vegane Ernährung ist jedoch nicht nur für die Tiere und die Umwelt von Vorteil, sondern auch für die menschliche Gesundheit. Laut mehrerer Studien leiden Veganer seltener an Herzerkrankungen und Diabetes Typ 2. Jeder zweite Teilnehmer des Veganuary gab in einer Umfrage der gleichnamigen Organisation außerdem an, nach dem veganen Januar mehr Energie und eine bessere Stimmung zu haben. Das Beste: Viele blieben auch über den Januar hinaus vegan oder geben an, zumindest weniger tierische Produkte zu essen.