Sportlicher Vorsatz für 2021 - mit der richtigen Fahrrad Winterbekleidung klappt's

Fahrrad Winterbekleidung - das ist wichtig

Es ist Winter in Deutschland. Das bedeutet: kurze und dunkle Tage mit niedrigen Temperaturen. Da fällt es hin und wieder schwer, sich fürs Radfahren zu motivieren und den Vorsatz für 2021 einzuhalten. Doch wie heißt es so schön: "Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung." Mit der Fahrrad Winterbekleidung von AGU machen auch die Fahrten in der kalten Jahreszeit Spaß. Welche Kleidungsstücke sind hierfür von Bedeutung?

1. Zuallererst: eine warme Fahrradjacke

Das Wichtigste, um die kalten Wintertage auf dem Bike zu überstehen, ist eine warme, gut isolierte Jacke.

Wer auf dem Rad schnell ins Schwitzen kommt, für den ist eine atmungsaktive Winter Thermojacke bestens geeignet. Sowohl für Damen als auch für Herren bietet AGU verschiedene Modelle an. Diese Jacken schützen außen vor Wind und Regen, das Innenfutter hält angenehm warm.

Wer es besonders kuschelig haben möchte, für den ist die Heated Thermo Jacke LED die richtige Wahl. Der Preis von 200 Euro macht sich bezahlt, denn die Jacke ist beheizbar. Sie ist mit integrierten Wärmepanelen versehen, deren Temperatur über drei Stufen eingestellt werden kann. Das LED Licht auf der Rückseite sorgt in der Dunkelheit für zusätzliche Sichtbarkeit. Diese Fahrrad Winterbekleidung ist ein echtes Highlight!

2. Wärmendes unter der Jacke

Die AGU Fuse Inner Jacke ist ein echter Allrounder. Sie ist kompakt, hält warm und kann daher ganz einfach unter jeder Regen- oder Winterjacke getragen werden.

Ideal für darunter ist auch ein komfortabler Baselayer. Der AGU Winterday Baselayer zum Beispiel fühlt sich nicht nur angenehm auf der Haut an, er ist außerdem atmungsaktiv und temperaturregulierend. Zusätzlich wirkt die Polygiene Stay-Fresh-Technologie dauerhaft gegen geruchsverursachende Bakterien - so bleibt die Fahrrad Winterbekleidung auch bei anstrengenden Fahrten frisch.