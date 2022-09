Wieso Wasser sparen so wichtig ist

Jeder Deutsche verbraucht im Schnitt 120 bis 190 Liter Trinkwasser am Tag. Der Großteil wird fürs Duschen, Kochen, Wäschewaschen oder für die Toilettenspülung verwendet. Doch diese Menge gilt es dringend zu reduzieren. Deutschland war zwar lange ein wasserreiches Land, mittlerweile macht sich allerdings auch bei uns der Klimawandel deutlich bemerkbar. Heiße Sommer gepaart mit wenig Niederschlag sorgen dafür, dass die Grundwasserstände sinken, der Boden vertrocknet und Pflanzen verdorren. Das hat zur Folge, dass der Wasserverbrauch pro Haushalt mancherorts limitiert werden muss - wie im Sommer in Brandenburg beispielsweise. Zusätzlich greifen die im Abwasser enthaltenen Schadstoffe die Umwelt an.

Wen all das noch nicht überzeugt hat, Wasser zu sparen, dem hilft vielleicht Folgendes: Warmwasser ist der zweitgrößte Stromfresser im Haushalt. Wer also achtsamer mit dem Wasser umgeht, kann seine Energiekosten senken und Geld sparen.

Wie kann man Wasser sparen?

Keine Sorge, Wasser sparen muss nicht kompliziert sein. Wer denkt, er müsste sich großflächig in Verzicht üben, liegt falsch. Oft können bereits kleine Veränderungen im Haushalt dabei helfen, den Trinkwasserverbrauch deutlich zu reduzieren. Hilfreiche Gadgets minimieren den Durchfluss und senken damit die Nebenkosten. Nachfolgend präsentieren wir einige Tipps, mit denen Wasser sparen leichter fällt.