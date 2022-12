Per Videoanruf: Gemeinsames Abendessen trotz Entfernung

Nicht alle Familienmitglieder oder Freunde können an Weihnachten zusammen an einem Ort sein? Macht nichts. Per Videoanruf gelingt es, zumindest virtuell alle Liebsten an einen Tisch zu bringen. Gemeinsam das leckere Essen genießen, kleine Quizrunden oder Activity spielen, die neuesten Geschichten austauschen - all das ist auch über größere Distanzen möglich.

Wichtig ist nur die passende Technik. Mit den Galaxy Tab S8 Modellen von Samsung sind Sie bestens vorbereitet. Die Dual-Frontkamera (Ultra-Weitwinkel + Weitwinkel) sorgt für ein ausgezeichnetes Bild und ein Videoanruf-Erlebnis fast als stünden Freunde und Familie vor Ihnen. Über Google Duo können Sie bis zu 31 Personen gleichzeitig anrufen und sich dank der modernen Technologie zur Rauschunterdrückung und drei Mikrofonen vollständig auf die Gespräche konzentrieren. Ein interaktives Whiteboard und die Möglichkeit, den Bildschirm und damit auch Videos und Fotos teilen zu können, machen das Erlebnis noch unvergesslicher.

Unser Tipp: Aktuell gibt es mit unserem Samsung Gutschein für Member 10 Prozent Rabatt und Gratis-Zugaben zum Galaxy Tab S8. Vorbeischauen lohnt sich!