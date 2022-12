Lichterketten am Fenster, leuchtende Weihnachtsfiguren auf dem Regal oder ein Schwibbogen auf dem Fensterbrett - die passende Weihnachtsbeleuchtung sorgt in der Adventszeit für Gemütlichkeit, Besinnlichkeit und Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Doch sie beansprucht auch jede Menge Strom und Geld. Laut BUND verbraucht die Weihnachtsbeleuchtung deutschlandweit genauso viel Strom wie eine mittelgroße Stadt im gesamten Jahr. Sowohl die Klimakrise als auch die Energiekrise erfordern nun, dass wir dringend Strom sparen. Dank unserer Tipps müssen Sie jedoch nicht auf die Weihnachtsbeleuchtung in den eigenen vier Wänden verzichten. Es zahlt sich bereits aus, kleine Veränderungen vorzunehmen.

1. LED-Lampen statt Glühlampen

Wer noch alte Leuchtmittel zuhause hat, sollte diese besser entsorgen und auf LED-Weihnachtsbeleuchtung umsteigen. LED-Modelle verbrauchen im Vergleich zu Glühlampen bis zu 90 Prozent weniger Strom und sparen auf diese Weise ebenfalls jede Menge Geld. Zusätzlich haben sie eine deutlich höhere Lebensdauer, denn sie halten bis zu 50 Mal länger als herkömmliche Leuchtmittel. LED-Produkte müssen daher seltener ausgetauscht werden, es wird weniger produziert und folglich auch weniger CO2 ausgestoßen - ein wahrer Gewinn für den Umweltschutz. Damit ist LED die energiesparendste Lichttechnik auf dem Markt. Und noch ein letzter Vorteil: LEDs sind recycelbar und müssen nicht im Sondermüll entsorgt werden, da sie kein giftiges Quecksilber oder andere Schadstoffe enthalten.

