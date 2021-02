In drei Schritten zum Weinkenner: Die A-N-G Methode macht jeden zum Profi

Was ist die A-N-G Methode?

Alle angehenden Weinkenner nähern sich dem Gebiet "Wein" mit dieser Vorgehensweise. A-N-G steht dabei für Auge, Nase, Gaumen. Diese drei Aspekte sind wichtig für die Einschätzung des Getränks. Wer die Methode erst einmal verinnerlicht und ausreichend geübt hat, wird den Wein immer besser kennenlernen und schon bald die verschiedenen Qualitätsstufen und Rebsorten unterscheiden können. Wichtig ist: Richtig oder falsch gibt es beim Wein Tasting nicht. Entscheidend für Weinkenner ist die Herangehensweise und entsprechende Beschreibung. Im Folgenden gehen wir darauf ein, was bei jedem einzelnen Schritt der A-N-G Methode zu beachten ist.

A wie Auge - beschreiben, was zu sehen ist

Für eine klare Durchsicht ist zunächst einmal ein poliertes Weinglas unerlässlich. Bereits beim Betrachten des Getränks können einige Erkenntnisse, zum Beispiel über das Alter des Weines, erlangt werden. Das Glas wird dabei am besten gegen einen weißen Hintergrund oder eine neutrale Lichtquelle gehalten. Was ist zu sehen? Wie sind die Übergänge des Weins vom Kern zu den Rändern? Je älter ein Weißwein ist, desto kräftigere Farbtöne hat er. Rotwein hingegen verliert mit den Jahren an Farbintensität.

Das Vergleichen und Beschreiben der unterschiedlichen Weine ist der erste Schritt zum Weinkenner. Wer etwas üben möchte, kann sich an diesen Beispielen orientieren: Für eine besondere Farbintensivität steht die Rebsorte Primitivo, in den USA auch Zinfandel genannt. Die Rebsorte Pinot Noir hingegen ist eher hell.