Wild, wilder, Wildfleisch: Nachhaltiges auf dem Teller

[Sponsored] Wildfleisch gilt unter Fleischliebhabern als etwas Besonderes – quasi der Heilige Gral der Fleischprodukte. Egal ob Wildschwein, Hirsch oder Reh: der intensive Geschmack des Fleisches wird geschätzt und geliebt. Als besonderes Kulinarik-Highlight gilt das zarte Reh- sowie das kräftige Wildschweinfleisch. Bei Kaufnekuh.de (ja, sie verkaufen mehr als Rindfleisch) bzw. Kaufeinschwein.de gibt es nun endlich auch Reh- und ein Wildschwein-Pakete, die das Wild-Herz höherschlagen lässt. Woher das Fleisch kommt, woraus die Pakete bestehen und was damit gezaubert werden kann, verraten wir hier.

Das Gute so nah: nachhaltiges Wildfleisch aus der Region

Kaufnekuh steht für nachhaltiges und regionales Fleisch. Logisch also, dass neben Rind, Schwein oder Huhn seit neuestem auch Wildfleisch im Sortiment zu finden ist. Denn Wild ist die natürlichste Art Fleisch zu genießen.

Feines Reh-Fleisch aus Deutschland

Zusammen mit dem Landesforstamt Mecklenburg-Vorpommern und mit Forstämtern in Baden-Württemberg bietet Kaufnekuh eine limitierte Anzahl an Rehe und Rehböcke an. Die Tiere kommen aus Naturgebieten. Warum das erwähnenswert ist: diese Gebiete zeichnet eine nährstoffreicher Bodenvegetation, große Waldwiesen und reiche Waldränder aus. Ideale Bedingungen, damit Wildtiere gedeihen und wachsen können.

Wichtig anzumerken ist hierbei, dass die Tiere ausschließlich zur Bestandspflege gejagt werden. Sorge, dass mit dem Kauf des Reh-Pakets also Wilderei unterstützt wird, ist unbegründet. Außerdem wird dadurch der Erhalt des Bestandes sowie des Lebensraumes gesichert.

Wildfleisch vom Feinsten: das steckt im Reh-Paket

Das Prinzip von Kaufnekuh ist simpel und nachhaltig: Erst, wenn so viele Menschen das entsprechende Paket gekauft haben, wird das Tier auch tatsächlich geschlachtet. So wird vermieden, dass Fleisch im Müll landet. Außerdem wird alles vom Tier verwendet; nicht nur die essbaren Stücke.

So wird ein vielfältiges, drei Kilogramm schweres Paket nach Hause geliefert:

4 Rehrückensteaks mit Filet

12 Rehsteaks aus der Keule

2 Portionen Rehgulasch zu je 500 g

12 Reh Merguezwürste

Insgesamt kostet das Wildfleisch-Paket 99,95 € – heruntergebrochen auf neun Mahlzeiten für zwei Personen sind das 5,55 € pro Mahlzeit. Und mit einem passenden Gutschein wird es sogar noch etwas günstiger.

Saftiges Wildschwein aus Baden-Württemberg

Der letzte Neuzugang in der Fleischvielfalt bei Kaufnekuh ist das Wildschein. Die Idee, neben Reh auch Wildschwein in das Wild-Sortiment aufzunehmen, kam deshalb zustande, da die Reh-Pakete auf großes Interesse gestoßen sind. Das Wildschwein kommt aus Forstbezirken und Privatjagdrevieren aus Baden-Württemberg. Diese werden nachhaltig bewirtschaftet, weshalb nur eine limitierte Anzahl an Wildschwein-Paketen angeboten werden können.

3,8 Kilogramm würziges Fleisch: das steckt im Wildschwein-Paket

Wer jede Menge Wildfleisch haben möchte, der ist mit dem Wildschwein-Paket gut bedient. Denn fast vier Kilogramm saftiges Wildschweinfleisch wird einem hier nach Hause geliefert. Und das ist im Paket zu finden:

1 Stück Wildschweinfilet

4 Stück Wildschweinrückensteaks

1 Stück Wildschweinbraten

2 Portionen Wildschweingulasch

8 Stück Wildschwein Merguezwürste

8 Stück Wildschwein Bratwürste

Diese Menge aus nachhaltigen, regionalen Fleisch kostet 89,95 €. Daraus ergeben sich neun Mahlzeiten für zwei Personen, was gerade einmal 5 € pro Mahlzeit entspricht.

Empfehlung der Redaktion: Mit einem Gutschein von Kaufeinschwein wird das Wildschein-Paket sogar noch günstiger.