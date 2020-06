Wintergemüse: Fit und gesund durch die nasskalten Tage

Alleskönner Grünkohl

Ein wahrer Energie-Booster für die Gesundheit ist der Grünkohl (Saison: November bis Januar): Mit Beta-Carotin, Kalzium, Vitamin C und Vitamin K weist er eine beeindruckende Menge an Nährstoffen auf. Gegen seinen Reichtum an Vitamin C kann die Zitrone aus Sizilien einpacken. Denn: der Grünkohl enthält das Doppelte davon.

Auch was das Kalzium betrifft, birgt er in seinen hellgrünen Blättern das Zweifache einer vergleichbaren Portion Milch. Nach der Aussaat ab Mai sind die zarten Setzlinge im Spätherbst nach dem ersten Frost gerade rechtzeitig herangewachsen, um Sie fit und gesund in den Winter starten zu lassen und bis zum Februar den Speiseplan ordentlich aufzuwerten.

Grünkohl genießen: Grünkohl lässt sich nicht nur ganz klassisch kochen, dämpfen oder als Salat zubereiten, sondern zum Beispiel auch in einem gesunden Smoothie verarbeiten. Als Alternative zu kalorienreichen Knabbereien können die Blätter mit Olivenöl und Meersalz auch zu leckeren Grünkohl-Chips verarbeitet werden.

Rote Bete: Winterliches Gemüse dank Einlagerung

Besonders gesund ist auch die Rote Bete (Saison: August bis November bzw. bis März als Lagerware): Sie enthält sehr viel Eisen. Aber auch mit Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphor und Natrium wartet die Power-Rübe auf. Schon ab September bis November hat die rote Knolle ihre Hauptsaison.

Daher lohnt es sich hier besonders auf Techniken zur Verlängerung der Haltbarkeit zu setzen, zumal das Gemüse besonders vielseitig ist. So lässt sich die Rote Bete nicht nur ganz klassisch in Scheiben einlegen, sondern findet auch in Chutneys oder Marmeladen Verwendung.

Nährstoffwunder Steckrübe

Die Steckrübe (Saison: Oktober bis Januar) ist ebenfalls ein wahres Nährstoffwunder, beinhaltet sie doch potente Antioxidantien. Als Ersatz für die Kartoffel wurde sie in schlechten Erntejahren wiederentdeckt – und kann diese durchaus würdevoll vertreten, da sie mit ihrem milden Eigengeschmack vielfältig einsetzbar ist.

Wer auf Low Carb setzt, wird die Steckrübe sogar vorziehen, denn das unscheinbare Gemüse enthält dreimal weniger Kohlenhydrate als die Kartoffel und bringt nur die Hälfte der Kalorien mit. Zugleich übertrumpft sie den klassischen Erdapfel mit mehr Kalzium und Vitamin C.

Steckrüben genießen: Die Steckrübe ist absolut vielseitig: Gemeinsam mit einem anderen Gemüse gekocht, nimmt sie dessen Geschmack an. Außerdem kann sie gedünstet, gebraten, in Suppe oder gar Kuchen und Marmelade verarbeitet werden – oder wie wäre es mit Steckrüben-Püree statt Kartoffelstampf?

Wintergemüse: Kohl in allen Varianten

Die Wintergemüse-Liste lässt sich um viele weitere Sorten aus den hiesigen Breitengraden erweitern. So zählen auch Rotkohl, Weißkohl, Wirsing oder Rosenkohl zu den Wintergemüsen, die über die warmen Monate in der Sonne gereift sind und uns ab dem Spätherbst bis in den Winter hinein mit gesunden Nährstoffen versorgen.

Kohl genießen: Ein Klassiker der winterlichen Küche ist Rosenkohl: Die zarten Köpfchen werden am besten sanft gegart. Unter Zugabe von etwas Natron behält der Rosenkohl seine gesunde, frischgrüne Farbe.

Auch viele Salatsorten, wie Chicorée, Endivien- und Feldsalat oder Radicchio gedeihen in den kälteren Monaten und bringen so den Winter über frisches Grün auf den Tisch – selbst bei Minusgraden. Wie Kohl haben sie ab dem Spätherbst Hochsaison.

Wurzelgemüse im Winter: Pastinaken und Schwarzwurzeln

Auch Pastinaken (Saison: September bis Dezember bzw. bis März als Lagerware) und Schwarzwurzeln (Saison: Oktober bis November bzw. bis März als Lagerware) haben im Winter ihren großen Auftritt. Beide Gemüsesorten sind in den letzten Jahren zu wahren Gemüsetrends avanciert und freuen sich großer Beliebtheit.

Die Pastinake ist reich an Stärke und somit sehr nahrhaft. Auch ihr erdig-würziger Geschmack, der von den ätherischen Ölen herführt, verleiht jedem Gereicht einen einzigartigen Geschmack: sie ist vielfältig einsetzbar und taugt zu Allerlei, etwa als Zutat in schmackhaften Suppen oder auch als eigenständiger Begleiter zu herzhaften Gerichten.

Die Schwarzwurzel galt lange Zeit als "Spargel der Armen". Dass sie diesen Titel erfolgreich ablegen konnte liegt auch daran, dass sie sehr gesund ist: die Schwarzwurzel ist reich an Ballaststoffen, was vor Verstopfungen schützt und den Cholesterinspiegel senkt, und Kalium, das entwässernd und abführend wirkt. Auch hat die Wurzel einen hohen Eisengehalt, der dabei hilft, dass die Organe ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden.