4. Stevia

Stevia, auch Honigkraut oder Süßkraut genannt, wird aus den Blättern der Pflanze Stevia rebaudiana hergestellt - in einem aufwendigen chemischen Verfahren. Diese Zuckeralternative hat eine ungemein hohe Süßkraft. Sie ist etwa 200 bis 300-mal so hoch wie die des Haushaltszuckers. Damit lässt sich Stevia nur schwer für herkömmliche Rezepte verwenden - zumal der Geschmack von vielen auch als gewöhnungsbedürftig beschrieben wird. Ist Stevia hoch konzentriert, schmeckt es leicht bitter bis lakritzartig.

Aber Stevia bietet auch einige Vorteile: Es hat kaum bis keine Kalorien, ist schonend zu den Zähnen und hebt den Blutzuckerspiegel nicht an, weshalb es gut für Diabetiker geeignet ist.

5. Ahornsirup

Ahornsirup ist wie Honig ein hochwertiges Naturprodukt und wartet mit zahlreichen Vorteilen auf. Folgendermaßen wird er hergestellt: Neigt sich der Winter in Kanada dem Ende, werden die Ahornbäume angebohrt und der süße Saft wird abgezapft. Anschließend wird dieser eingekocht und erhält somit seine zähflüssige Konsistenz. Ahornsirup verfügt über wichtige Mineralstoffe wie Kalium, Eisen und Magnesium und gilt somit als eine der gesunden Zuckeralternativen. Seine Süßkraft ist etwas geringer als die des Haushaltszuckers, trotzdem ist er hervorragend fürs Backen geeignet. Fürs Kochen ist er aufgrund seines Karamell-Geschmacks nicht ideal.

Das ist beim Kauf von Ahornsirup zu beachten: Je heller er aussieht, desto hochwertiger ist er. Da er außerdem häufig mit Zuckerwasser gestreckt wird, sollten die Inhaltsangaben eingehend betrachtet werden.

6. Kokosblütenzucker

Diese Alternative zu Zucker besteht aus kristallisiertem Blütensaft von Kokosnusspalmen. Kokosblütenzucker schmeckt jedoch nicht, wie der Name und der Ursprung vielleicht vermuten lassen, nach Kokos, sondern kräftig nach Karamell. Daher eignet er sich hauptsächlich für süßes Gebäck und Desserts.

Kokosblütenzucker hat einen hohen Anteil an wichtigen Nährstoffen wie Eisen, Zink und Magnesium und lässt den Blutzuckerspiegel weniger ansteigen als weißer Zucker. Ansonsten gilt er jedoch nicht als gesunde Zuckeralternative. Er hat fast genauso viele Kalorien wie Haushaltszucker und beinhaltet zudem vergleichsweise viel Fructose, welche in großen Mengen schädlich für die Leber ist.