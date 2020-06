Der Onlineshop von Maisons du Monde ist der Inbegriff der französischen Lebensart. Die Produkte verkörpern den Duft der lilafarbenen Lavendelfelder und der belebten Straßencafés in Paris. Die typische Einrichtung besteht aus hellen Holzmöbeln mit nostalgischem Charme, die mit dekorativen Accessoires kombiniert werden. Alles darf etwas verträumt und verschnörkelt sein. Bei Maisons du Monde finden Sie genau diese Einrichtungsgegenstände, die Wärme ausstrahlen und durch ihre puristische Einfachheit überzeugen. Damit Sie ohne zu strengen Blick auf das Budget in Ruhe durch das Sortiment stöbern können, bieten wir Ihnen auf dieser Seite tolle Maisons du Monde-Gutscheine an.