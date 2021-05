Do it Yourself (DIY) macht nicht nur Spaß, es ist möglich viel Geld zu sparen, wenn man sich beispielsweise Kleidung selbst näht oder einen Strampelanzug für das Baby strickt. Basteln mit Kindern ist eine lustige Beschäftigung und fördert die Kreativität. Über die Website Makerist ist es möglich, Strickmuster, Häkelanleitungen, Bastelanleitungen, Näh-Videos, Plotterdateien und das nötige Material wie beispielsweise Stoffe zu bestellen. Mit einem Makerist Gutschein sichern Sie sich dabei sogar noch attraktive Rabatte.