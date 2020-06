Der Name MandMDirect setzt sich aus den beiden Ms' der Firmengründer zusammen, Mark Ellis und Martin Churchward. 1987 finden die beiden Unternehmer an, Ausverkaufsprodukte für Sport direkt an Kunden zu verkaufen, 1991 folgte dann die Namensgebung MandMDirect. Was zunächst mit einem kleinen Käuferkreis im Vereinigten Königreich anfing, hat sich bis heute zu einem der führenden Onlinehändler Europas für Niedrigpreise entwickelt. MandMDirect zählt bereits mehr als 2 Millionen Kunden und 104 Millionen Besuche pro Jahr. Das Erfolgsprinzip ist dabei einfach aber genial. Große Marken werden zum alltäglichen Niedrigpreis angeboten. Bei MandMDirect bestellen Sie dauerhaft zu Niedrigstpreisen und können so ein Marken-Schnäppchen nach dem anderen machen. Wenn Sie noch mehr für Ihr Geld bekommen wollen, nutzen Sie einfach noch einen unserer MandM-Direct-Gutscheine. Freuen Sie sich auf bis zu 75 Prozent Rabatt auf den UVP! Um die dauerhaft günstigen Preise gewährleisten zu können, kauft MandMDirect direkt von Marken, Lizenznehmern und Herstellern. Es wird der ganze Lagerbestand gekauft, nur so lassen sich bei bekannten Qualitätsmarken die niedrigsten Preise aushandeln.