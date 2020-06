Die Anfänge der schwedischen Marke liegen im Jahr 1967, als alles mit einem handgewebten Patchwork-Hemd aus Baumwolle begann. Es sollte nur wenige Jahre dauern, bis daraus eine komplette Damen- und Herrenlinie entstand. Und nur ein Jahr nach der Gründung ist Marc O'Polo schon in Deutschland vertreten gewesen. In den 70er Jahren gelang der Marke mit der Erfindung des Logo-Sweaters ein bedeutender Schritt in Richtung Fashion-Olymp. Die Sweater sind seit den 80er Jahren aus der Alltagsmode von Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. 1979 wurde in Düsseldorf der weltweit erste Store von Marc O'Polo eröffnet. Es war der Startschuss des Erfolgs der schwedischen Marke hierzulande. Heute präsentiert Marc O'Polo acht Kollektionen im Jahr und kann insbesondere in Deutschland einen kontinuierlich steigenden Absatz vorweisen. Seit 2003 können Sie die Mode von Marc O'Polo auch im offiziellen Onlineshop bestellen und dank unserer Gutscheine jetzt sogar noch den ein oder anderen Euro dabei sparen.