Bei MediaShop handelt es sich um ein international operierendes TV-Shopping-Unternehmen, das mittlerweile europaweit in 12 Ländern tätig ist. Gegründet wurde das im österreichischen Neunkirchen ansässige Unternehmen im Oktober 1999. Heute arbeiten 100 Mitarbeiter für Media Shop und haben das Unternehmen zu dem gemacht, was es jetzt ist, einer der bedeutendsten DRTV-Anbieter (Direct Response TV) im deutschsprachigen Raum. Der MediaShop-Teleshop läuft bereit in Österreich, Deutschland und der Schweiz auf allen namhaften TV-Stationen. So erreicht MediaShop fast 100 Millionen potentielle Kunden. Heute umfasst das breit aufgestellte Warensortiment Produkte aus den Bereichen Küche, Haushalt, Freizeit, Fitness, Wellness und Beauty.