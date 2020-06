Klara Neumann, 22, aus Wiesbaden:

"Ich war so glücklich, als ich an der Goethe-Universität zu Frankfurt mein Studium aufnehmen konnte. Dass mir das überhaupt möglich war, habe ich vor allem meiner Mutter zu verdanken. Wir hatten nie viel Geld, aber sie ermutigte mich: Mach, was DU allein dir vorstellst! Den Ratschlag befolgte ich und studiere jetzt, wie sie damals, Germanistik und Anglistik. Alles in allem bin ich sehr happy mit dem Studium – wären da nicht die vielen Bücher, die ich regelmäßig besorgen muss.

Zwar ist die Bibliothek umfangreich ausgestattet, doch gibt es eben auch viele Studenten, die genau die gleiche Literatur benötigen. Außerdem sind die Leihfristen teilweise so kurz, dass man nicht einmal das halbe Buch schafft. Und um die Semesterferien zum Lesen zu nutzen, müssen die Bücher mit nach Hause, zu meinem Freund und zu meinem Vater an die Nordsee … Das möchte ich den Exemplaren aus der Leihbibliothek nicht zumuten. Also bleibt mir am Ende nichts übrig, als mir die meiste Literatur selbst zu kaufen, und das geht ganz schön ins Geld. Meine Mutter unterstützt mich dabei, so viel sie kann. Zwar bekomme ich BAföG, aber das reicht in Frankfurt gerade so für die Miete und meine laufenden Kosten.

Da stieß ich über eine Kommilitonin auf Medimops – eine wahre Erleichterung für meine Mum und mich! Seitdem kommen meine Bücher fast ausschließlich von dort. Erstens spare ich nicht nur immens viel Geld, zweitens tue ich auch noch etwas Gutes für die Umwelt, indem ich die ausgedienten Sachen anderer Leute noch mal verwende. Dass die Bücher teilweise mit Notizen und Anstreichungen daherkommen, stört mich nicht. Das gibt dem Ganzen einen ganz eigenen Charme. Mein Freund hat mich dann auch noch auf die Medimops Gutscheine aufmerksam gemacht. Damit bekomme ich hochwertige Literatur zu solchen Schnäppchenpreisen, dass ich sogar ab und an meiner Mum etwas zurückgeben und ihr mit einem guten Buch eine Freude machen kann."