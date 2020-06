Mein Schatz und ich haben eine Regel, wenn es um Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke geht: Es darf nichts mehr als 100,00 Euro kosten. So landeten immer gleichwertige Geschenke unter dem Weihnachtsbaum und es gerät niemand in Verlegenheit, wenn ein Geschenk doppelt so teuer war als das des Anderen. Die Regel war verbindlich – auch 100,01 Euro durfte es nicht kosten, da waren wir uns einig.

Der Weihnachtswunsch war einfach zu teuer

Ich hatte Hannes in Vorbereitung auf die Weihnachtseinkäufe in der letzten Zeit heimlich beobachtet. Er hatte es auf ein paar Bluetooth-Lautsprecher abgesehen mit Licht und allerhand Schnickschnack. Der Preis: 119,99 Euro. Damit fielen sie also raus aus unserem Agreement. Schade eigentlich, denn ich hätte ihm diesen Wunsch gerne erfüllt und wäre dann gleich das Problem losgeworden, ein passendes Weihnachtsgeschenk zu finden.

Ein Medion-Gutschein: Meine beste Freundin hatte die zündende Idee

Bei einer Weihnachtsgeschenke-Shopping-Tour erzählte ich meiner Freundin von dem Problem. Sie hatte gleich die zündende Idee, da sie selbst gerade ein Videospiel für Ihren Sohn online bei Medion gekauft und dafür an einer Gutscheinaktion teilgenommen hatte. Sie schickte mir den Link zum Medion-Gutschein gleich aufs Smartphone und Voila: Die Aktion war noch bis Mitternacht gültig. Wir suchten uns ein Café, ich sicherte mir den Gutscheincode und bestellte den Lautsprecher – abzüglich der 20 Prozent kam ich auf stolze 99,99 Euro und lag damit noch voll in unserer Vereinbarung. Nicht einmal Versandkosten fielen an. Als mein Freund Hannes sein Geschenk auspackte, wollte er gleich mit mir schimpfen – aber ich war vorbereitet und zeigte ihm den Prozentgutschein. Das werde ich gleich zum Geburtstag wiederholen.