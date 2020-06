Auch ein erfolgreiches Unternehmen wie Meinfoto.de hat einmal klein angefangen. In diesem Fall in einer Kölner Garage. Gegründet wurde das Unternehmen von zwei Brüdern, die in den Anfangszeiten die ersten Leinwände noch in Ermangelung eigener Produktionsstätten in der Garage auf Keilriemen spannen mussten. Die stetig steigende Nachfrage machte es aber schnell erforderlich, sich nach neuen Produktionsflächen umzusehen. Mehr Platz war auch nötig, denn auch die Produktauswahl wurde immer weiter ergänzt. In Köln ist Meinfoto.de aber bis heute ansässig und seit 2015 wird die Unternehmensgruppe sogar im Lexikon der deutschen Weltmarktführer geführt. Meinfoto.de hat es sich zur Mission gemacht, emotionale Einzelstücke für Jedermann anzufertigen. Ihr Foto wird hier in den Mittelpunkt gestellt und der darin einzigartig festgehaltene Moment wird zu einem individuellen Kunstwerk verarbeitet. Und das kommt bei den Kunden gut an. Würde man die bislang von Meinfoto.de verkauften Leinwände aneinanderlegen, würde eine Leinwandkette entstehen, die vom Nordpol bis zum Äquator reicht.