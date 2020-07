Du bestellst bei Merula nicht direkt über die Website. Du wirst von dort zu einem der Partnershops weitergeleitet. Dort legst du die Artikel dann in den Warenkorb und startest den Bestellvorgang. Je nach Shop findest du eine Eingabefeld für Gutscheine vor, welches immer eine etwas andere Bezeichnung haben kann. In dieses Feld tippst du deinen Rabattcode ein. Hast du ihn zuvor in die Zwischenablage gelegt, dann klickst du das Feld an und drückst dann die tasten Strg und V. Der Code wird nun aus der Zwischenablage in dieses Feld eingefügt. Nun musst du noch den Einlöse-Button anklicken und siehst dann gleich, was für Vergünstigungen du bekommst.