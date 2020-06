Eines der wohl bekanntesten Alleinstellungsmerkmale in Bezug auf das Angebot von Mey & Edlich ist es, dass es sich hier um einen Online-Shop handelt, der nur Mode für Männer anbietet. Hier können Sie jedoch nicht einfach nur auf die Suche nach einzelnen Kleidungsstücken gehen. Bei Mey & Edlich finden Sie zusammengestellte Outfits, spannende Geschichten dahinter und auch besondere Einzelteile, auf die Sie zurückgreifen können. Mey & Edlich ist es wichtig, nicht nur ein Shop, sondern auch ein Magazin zu sein. Wussten Sie übrigens, dass es den Anbieter schon lange gibt? Seine Passion für Mode entdeckte Ernst Mey in Paris und gründete sein Unternehmen. Bereits 1886 gab es die ersten Kataloge mit Kleidung für Männer und seit es das Internet gibt, ist Mey & Edlich auch mit einem Shop aktiv, in dem Sie sich Inspirationen holen, Ihren eigenen Stil unterstreichen oder sogar finden können.

Interessant: Immer wieder finden Sie auch einige Stücke für Frauen im Sortiment des Anbieters. Der Fokus liegt jedoch auf der Mode für den Mann.