Was haben Kinderspielzeug, modische Schuhe und stilsichere Möbel gemeinsam? Genau: All diese Dinge können Sie dank des KombiShoppings gemeinsam in Ihren Warenkorb packen. Denn nur eine Anmeldung genügt, um sowohl bei mirapodo als auch bei myToys und yomonda als Kunde registriert zu sein. Der Vorteil: Alle Produkte werden gesammelt versendet. Das freut nicht nur die Umwelt, sondern auch die Kunden. Denn so sparen Sie sich die Versandkosten wie auch wertvolle Zeit beim Bestellprozess. Denn Ihre persönlichen Daten sind beim Bezahlen bereits hinterlegt, sodass mehr Zeit zum Shoppen bleibt. KombiShopping war noch nie so einfach.