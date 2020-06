In einer Welt, in der sich die Anbieter für Mode in einer Vielzahl aneinanderreihen, sind Sie auf der Suche nach einem Label, das den Kunden in den Fokus stellt? Sie möchten gerne Mode kaufen, die zu Ihnen passt, die auch in Plus Size oder für besonders kleine Menschen zur Verfügung steht? Missguided möchte genau diese Wünsche erfüllen. Das britische Label hat daher damit begonnen, selbst Kleidung zu fertigen und holt sich die Inspiration aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Dabei stehen gerade die Wünsche der Kundinnen im Fokus. Dabei ist es ganz egal, ob Sie ein Outfit für die nächste Abendveranstaltung, einen femininen Business-Look oder bequeme Kleidung für den Alltag suchen. Mit einem der Missguided-Gutscheine können Sie noch mehr sparen und die Mode besonders günstig bestellen.