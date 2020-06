Den Vorstoß der Jeans und die Etablierung in der Modewelt nutzten die Gründer von Mister Lady, Ellen und Dieter A. Beran, um sich um eine Modelinie zu bemühen, die den American Lifestyle wiederspiegelt. Rund 300 Modefachgeschäfte von Mister Lady sind in Deutschland und Österreich zu finden. Mister Lady ist heute ein gestandenes und gut etabliertes Unternehmen der Modebranche. Seit dem Jahr 2011 gehört Mister Lady der Opcon AG an.

Es geht für Mister Lady darum, dem Kunden die Möglichkeit zu geben, sich individuell zu kleiden. Aus diesem Grunde wird dem Kunden ein abwechslungsreiches Modeangebot zu bieten. Mister Lady konnte sogar eigene Modelinien etablieren: Blind Date für Damen und Blind Date Bodywear für Damenunterwäsche. Für die Herren gibt es die Eigenmarken Much More für Herrenmode und Savvy für Herrenjeans.

Die Inspiration hierfür holen sich die Designer des Unternehmens auf ihren zahlreichen Reisen in die Metropolen der Welt. Es wird auf die Qualität geachtet, sodass gewährleistet wird, dass es sich nicht um modische Eintagsfliegen, sondern um zeitlose, aber junge Mode handelt, die auch in einigen Jahren noch getragen werden kann. Um sich in der heutigen Modebranche behaupten zu können, wurde die Herstellungs-, Vertriebs- und Betreuungsmechanismen angepasst, sodass ein schneller Online-Handel eine wunderbare Unterstützung des niedergelassenen Fachhandels darstellt.