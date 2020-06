Bei Mister Spex habe ich die perfekte Brille gefunden

Eine Sehhilfe benötige ich, seit ich klein bin. Bereits in der ersten Klasse kam mein Lehrer auf meine Eltern zu und sprach sie darauf an. Kurz darauf hatte ich meine erste Brille. Ich habe sie gehasst. Sie war groß und hässlich und hatte ein richtiges Oma-Gestell. Lange wurde ich wegen meiner Brille gehänselt und schwor, mir Kontaktlinsen zu kaufen, wenn ich groß werde. So war es dann auch. Kaum in der Pubertät angekommen, nötigte ich meine Eltern dazu, mir Kontaktlinsen zu kaufen. Damit kam ich viele Jahre lang richtig gut zurecht. Meine Begeisterung änderte sich allerdings, als ich einmal vergessen habe, nachts die Linsen herauszunehmen und mir dadurch eine richtig üble Hornhautentzündung einfing.

Es muss wieder eine Brille her

Während mein Auge heilte und ich mit einer wunderschönen Augenklappe gesegnet war, hatte ich Zeit nachzudenken. Mit einer Brille wäre mir so etwas nicht passiert. Eine Brille müsste ich mir nicht immer wieder neu kaufen und hätte nicht immer wieder neue Ausgaben. Doch die Kränkungen der Kindheit saßen tief – und so kam es mir bei meiner neuen Brille vor allem auf die Optik an. Von einem Freund hörte ich, dass er auf die Brillen von Mister Spex schwört – und er hatte ja auch wirklich eine schöne Brille.

Ohne große Hoffnungen schaute ich mich bei Mister Spex um. Aber direkt auf der Startseite habe ich einige richtig schöne Modelle gefunden, die es auch noch zum Spitzenpreis gab. Doch wie würden sie an meinem Gesicht aussehen? Zum Glück hatte Mister Spex dann auch noch eine virtuelle Anprobe zu bieten. Dort konnte ich die Brillenmodelle in Kombination mit meinem Gesicht anschauen. Es dauerte nicht lange, bis ich eine Brille fand, die einfach perfekt war. Und mit einem Mister Spex Gutschein gab es dann auch noch einen Preisnachlass auf die Bestellung. Dank Mister Spex bin ich zum stolzen Brillenträger geworden.

