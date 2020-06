Im Grunde genommen ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten, den Rechnungsbetrag durch Gutscheine und Aktionen zu reduzieren. Sie müssen nur wissen, wie es geht. Neukunden melden sich zunächst für den Newsletter an und erhalten einen Gutscheincode mit einem 5-Euro-Rabatt. Stöbern Sie nach Herzenslust durch die Themenwelten. In diesem Bereich finden Sie ausschließlich reduzierte Feinkostartikel, Monatsangebote und den Wein des Monats. So kürt Mitte Meer die beliebtesten Leckereien und gibt seinen Kunden die Gelegenheit, sich zu einem günstigeren Preis durch das Angebot zu schlemmen.

Nicht zu verachten sind die Sparpakete. Darunter sind Bundles bestehend aus mehreren Weinflaschen oder Feinkostartikeln zu verstehen. Sie sparen entweder eine Flasche im Paket oder erhalten eine zusätzliche Vergünstigung. Das Berliner Feinkost-Unternehmen hat in Charlottenburg, am Prenzlauer Berg, in Schöneberg und Zehlendorf Filialen. Lassen Sie Ihre Bestellung dorthin liefern oder profitieren Sie von den hiesigen Preisersparnissen, die auch in München am Berg am Laim verfügbar sind.

Feinkost zum Schnäppchenpreis finden Sie bei Mitte Meer nicht, doch aber ein faires Preissegment, das der exklusiven Qualität angemessen ist. Die Auswahl besteht zwischen kulinarischen Genusswelten, Steaks und Meeresfrüchten sowie Fisch. Für den Frischeversand zahlen Sie eine externe Gebühr, was der speziellen Verpackung und der flotten Lieferfrist Rechnung trägt. Im Onlineshop können Sie jede Kategorie nach dem Preis sortieren und sich die günstigsten Getränke und Köstlichkeiten ganz oben anzeigen lassen. Darüber hinaus sortieren Sie die Bestelllisten nach bestimmten Preisbereichen, um Ihr persönliches Budget nicht vollständig auszulasten.