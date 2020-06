Sichern Sie sich mit den Umfragen in kürzester Zeit ein sicheres Zusatzeinkommen. Sie erhalten dazu von dem Veranstalter eine Einladungs-Mail, die Sie berechtigt an ausgewählten Meinungsumfragen teilzunehmen. Füllen Sie in wenigen Schritten die Antwortfelder nach bestem Wissen und Gewissen aus. Oder klicken Sie die Auswahloptionen bei den Antworten an. In der Regel benötigen Sie dazu nur ein paar Minuten. Weitere Einladungen finden Sie gegebenenfalls in Ihrem persönlichen Account. Schauen Sie dazu regelmäßig in Ihr Kundenkonto und sichern Sie sich weitere Verdienste.

Um an den Umfragen teilzunehmen und Geld zu verdienen, müssen Sie nicht unbedingt an Ihrem PC arbeiten. Erhalten Sie zum Beispiel eine Push-Nachricht per Mail, klicken Sie den beigefügten Link zum Beispiel auch unterwegs in Ihrem Smartphone an und nehmen sofort an einer Umfrage teil. Legen Sie sich dann einen PayPal-Account an und lassen Sie sich Ihren Zusatzverdienst ganz nach Bedarf auszahlen.