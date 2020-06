Haben Sie auch diese Schublade zuhause, in der alles verschwindet, was aktuell nicht mehr gebraucht wird? Meistens sind diese Schubladen mit alten CDs, DVDs oder Spielen gefüllt, die vermutlich nie wieder zum Einsatz kommen und beim nächsten Umzug im Container landen. Schade eigentlich, denn diese Dinge sind bares Geld wert. Über die Plattform Momox können Sie per Klick nicht mehr Gebrauchtes verkaufen und damit anderen noch eine Freude machen. Sie haben keinen großen Aufwand mit dem Verkaufsprozess und freuen sich eine zusätzliche Einnahmequelle. Mit einem Momox-Gutschein sparen Sie beispielsweise die Verkaufsgebühren oder die Kosten für den Versand.