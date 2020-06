MONA bietet anspruchsvolle Mode für Frauen im besten Alter. Die Kollektionen richten sich an Damen, die nicht auf schnelllebige Trends aus sind, sondern sich eine solide Garderobe aus eleganter Damenmode zusammenstellen möchten, die durch ihren zeitlosen Charme besticht. MONA spricht mit den Kollektionen Frauen an, die mitten im Leben stehen und viel erreicht haben, Frauen, die keine Kompromisse mehr eingehen – auch was ihre Mode angeht. Die Kundinnen von MONA sind emanzipiert und tatkräftig, souverän und wissen ganz genau was sie wollen. Mit der Mode von MONA unterstreichen Sie Ihren selbstbewussten und authentischen Lebensstil und genießen neben einer perfekten Passform auch eine hohe Qualität der Kollektionsstücke. Erleben Sie selbst, wie MONA Ihnen zu jedem Anlass das Gefühl schenkt, gut angezogen zu sein. Und nutzen Sie einen MONA-Gutschein, um bei Ihrer Bestellung auch noch bares Geld zu sparen.