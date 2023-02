Sie sind ein richtiger Sparfuchs und immer auf der Suche nach exklusiven Angeboten und Rabattierungen? Bei MoneyGram können Sie im Plus Rewards Programm beispielsweise Preisvorteile ergattern und sichern sich auf diesem Weg 50 Prozent Rabatt beim Transfer des Geldes. Auch bei der dritten Überweisung erhalten Sie noch eine Rabattierung in Höhe von 30 Prozent.

Das Plus Rewards Programm von MoneyGram bietet Ihnen aber noch weitere Vorteile. Daher legen Sie sich einfach Ihre Mitgliedschaft an, indem Sie im Menü auf „Plus Rewards“ und anschließend auf „Jetzt beitreten“ klicken. Es erwarten Sie exklusive Aktionen und Zugänge zu einmaligen Angeboten. Am besten Sie setzen dabei noch Ihren MoneyGram Rabattcode ein.

Bequem von unterwegs Geld via MoneyGram senden

Mit der kostenlosen App von MoneyGram ist es einfach von überall aus Geld zu transferieren und weitere Funktionen im Rahmen der App zu nutzen. So haben Sie die Möglichkeit über die Anwendung aktuelle Wechselkurse einzusehen und Ihre Gebühren zu schätzen.

Des Weiteren können Sie Ihre Profileinstellungen ändern und Transaktionen tätigen oder aber Sie richten sich zur Sicherheit einen gesichtsbiometrischen Scan ein. Alternativ funktioniert das auch via Fingerabdruck.

Alles was Sie für die Installation der App tun müssen, ist diese aus dem Google Play oder App Store kostenlos herunterzuladen. Daraufhin melden Sie sich in Ihrem Profil an und machen Angaben zu Ihrem Empfänger. Dann wählen Sie Ihre Zahlungsmethode aus und können direkt die nächste Transaktion starten. Vergessen Sie dabei nicht, Ihren MoneyGram Gutschein einzusetzen.