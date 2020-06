Wie wäre es einmal mit dem Außergewöhnlichen, mit vollkommen neuen Ideen? Oder haben Sie schon einmal eine Schiefertafel als Namensschild verschenkt? Oder einen Mond-Lampe? Vieles, was Sie im Monsterzeug Online-Shop finden werden, ist durchaus praktisch und kann den Alltag bereichern. Anderes ist so toll, dass man es nicht missen möchte, auch wenn man es sich selber niemals gekauft hätte. Doch genau SO soll ein gutes Geschenk sein: Es soll begeistern. Man soll es niemals wieder hergeben wollen. Und doch soll es etwas sein, wofür man selber niemals Geld ausgegeben hätte.

Können Sie sich vorstellen, wie Monsterzeug entstanden ist? Nun, die Idee des Schenkens ist ein alte Tradition, die sich zum Glück immer großer Beliebtheit bedient. Schenken ist eine Form der Aufmerksamkeit, die aus einem bestimmten Grund, aber auch einfach nur so zelebriert werden kann. Schenken kann bedeuten, jemandem seine Liebe, seine Hochachtung oder einfach nur seine Freude am Leben mitzuteilen.

Doch wird es in einer Zeit, in der es alles im Überfluss gibt, immer schwieriger, das passende Geschenk zu finden. Die Geschenke, mit denen man früher aufgewartet ist, finden heute nicht mehr überall großen Anklang. Zudem sind viele Geschenke wie etwa die Flasche Rum oder Rotwein oder auch die gute, selbstgemachte Marmelade, in Verruf gekommen. Sie gehören zu den alltäglichen Dingen oder sind vielleicht in manchen Fällen nicht angebracht, sodass man nicht mehr auf sie zurückgreifen kann.

So entstand die Idee des Monsterzeug. Außergewöhnliche Geschenke, an sich Kleinigkeiten, die allerdings absolut außergewöhnlich sind und vor allem nicht überall zu kaufen sind.

Zuerst wurde die Idee auf Männer und ihre Geschenke bezogen. Denn wir alle kennen den Satz: “Nein, brauche ich nicht, ist aber zu fantastisch, um es nicht mitzunehmen.”. Bis das Team von Monsterzeug dann feststellen musste, dass es für Frauen, Eltern, Kindern und natürlich auch die Großeltern ebensolche Dinge gibt, die einfach zu toll sind, um sie nicht zu besitzen, obwohl man sie nicht braucht. Klingt verrückt, nicht wahr? Aber genauso ist es.

Zum Glück fallen dem Team immer neue Dinge ein, kommen immer wieder neue Ideen aus dem Nichts herauf und wollen verwirklicht werden.

Lassen Sie sich überraschen, was alles möglich ist, was es so alles geben kann. Sie werden staunen.