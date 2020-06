Offer-Type: Eigentlich finden Sie die Idee ganz gut, mit MyM&M’s die Schokolade zu personalisieren oder die M&M’s in bestimmten Farben zu bestellen? Vielleicht sind Sie aber noch unsicher, weil es sich hier um ein Angebot handelt, das nicht ganz so günstig ist? Dann können Sie von den MyM&M’s-Angeboten profitieren, die wir auf unserer Webseite zusammenfassen. Die Aktionen sind vielseitig. So gibt es immer wieder die Möglichkeit, einen Gutschein auf das gesamte Sortiment anzuwenden und auf diese Weise einen bestimmten Betrag zu sparen. Teilweise werden aber auch Aktionen für spezielle Artikel zur Verfügung gestellt. Daher sollten Sie darauf achten, welche Bedingungen es für den jeweiligen Gutschein gibt und wann Sie die Prozente wirklich in Anspruch nehmen können. Damit Sie keine Rabatte verpassen, stellen wir diese alle in einer Übersicht für Sie zusammen.