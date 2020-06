Bereits seit 2008 ist der günstige online Optiker für seine Kunden in Hinsicht auf das „gute Sehen“ tätig. Der Anbieter ist stets bestrebt seinen Kunden nicht nur attraktive Brillen anzubieten, sondern ebenfalls niedrige Preise sowie einen umfassenden Service. Dabei hat sich My-Spexx auf Brillen mit und ohne Sehstärke spezialisiert. Jede Brille im Onlineshop können Sie auf Wunsch als Gleitsichtbrille oder Arbeitsplatzbrille bestellen. Zudem gibt es ein vielfältiges Sortiment an Sonnen- sowie Sportbrillen. Insgesamt können Sie aus über 1.000 Brillenmodellen wählen, die von den erfahrenen Augenoptikern individuell verglast werden.

Im My-Spexx-Onlineshop profitieren Sie von einer langjährigen Erfahrung. Wählen Sie in aller Ruhe aus einem breiten Angebot an Markenbrillen aus, wie bspw. von Oakley, Prada, Adidas, Superdray und Ray Ban. Die Gläser stehen in den verschiedensten Stärken zur Auswahl und werden in Kunststoff sowie aus Glas angeboten. Neben der Auswahl an Sonnenbrillen enthält das Sortiment von my-Spexx auch Sportbrillen, die als Fahrrad-, Lauf-, Schwimm- oder Skibrillen im Angebot enthalten sind.

Für alle Brillen bietet der Onlineshop neben dem Einschleifen der Gläser weitere Zusatzleistungen an wie Superentspiegelung, clean Coat zum Schutz vor Verschmutzungen oder UV-Filter. Wer beim Brillenkauf sparen möchte, der schaut bei my-Spexx vorbei und vergisst bei seiner Bestellung nicht den passenden Rabattcode einzulösen.