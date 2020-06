Bei mydays finde ich die perfekten Geschenke für meine Mutter!

Meine Mutter hatte es nicht immer leicht in ihrem Leben. Sie hat uns drei Kinder allein großgezogen und hat ihr ganzes Leben lang verzichtet, damit wir auf nichts verzichten mussten. Kein Wunder, dass wir drei Kinder auch als Erwachsene ganz eng mit unserer Mutter verbunden waren. Wir sind alle beruflich etwas weiter weg gezogen, sodass wir unsere Mutter nicht ganz so oft sehen können wie wir wollen, aber jeder von uns ruft 2-3 Mal pro Woche an, um zu plaudern und sie über unser Leben auf den neuesten Stand zu bringen.

Wenn dann irgendwann Feierlichkeiten wie ihr Geburtstrag, Weihnachten oder Ostern anstehen, dann machen wir uns alle viele Gedanken darum, was wir ihn Schönes schenken können. Für mich ist Schenken immer mit sehr viel Stress verbunden, weil mir partout nichts einfällt. Zum Glück habe ich irgendwann das Portal von mydays entdeckt – und seitdem ist alles anders.

Besondere Geschenke für eine besondere Frau

Bei mydays kann man nämlich nicht irgendeinen Krimskrams verschenken, sondern unvergessliche Erlebnisse. Bei mydays gibt es mehr als 11.000 Erlebnisse für jedermann. Trotz der großen Auswahl habe ich es ganz einfach, die Erlebnisse zu finden, die mir bzw. meiner Mutter gefallen könnten. Sie liebt es, essen zu gehen, sich in der Sauna zu entspannen und die Welt zu sehen. Ich habe ihr schon einen Kochkurs geschenkt, ein Wellnesswochenende mit ihrer besten Freundin und Theaterkarten für Ihr Lieblingsstück.

Bei mydays buche ich die Erlebnisse ganz einfach und in vielen Fällen kann sich meine Mutter dann auch flexibel für ein Datum entscheiden. Und die Preise sind bei mydays ausgezeichnet. Wenn ich all die Erlebnisse ohne mydays buchen würde, wären die Kosten um ein Vielfaches höher. Bald hat meine Mutter Geburtstag und ich weiß schon ganz genau, was ich ihr schenke. Seit ich mydays kenne, ist jedes Geschenk ein Volltreffer – und oftmals gibt es mit einem mydays Gutschein noch einen zusätzlichen Rabatt auf meine Bestellung.

