Die Idee zu MyHeritage stammt vom Technik-Veteranen Gilad Japhet, der zugleich ein erfahrener Genealoge ist. Von einem Garagen Start-Up entwickelte sich die Geschäftsidee durch die unternehmerische Vision und Leidenschaft für die Familiengeschichte zu einem weltweit führenden Online-Unternehmen. Heute nutzen Millionen von Menschen auf der ganzen Welt MyHeritage, um mehr über sich und Ihre Familiengeschichte zu erfahren.

Haben Sie Verwandtschaft aus den Augen verloren oder Sie möchten in Erfahrung bringen, woher Ihre Familie stammt? Dann haben Sie mit MyHeritage ein starkes Werkzeug zur Hand, um all die gewünschten Informationen zusammenzutragen. Im Rahmen der Basis-Mitgliedschaft können Sie einen kostenlosen Familienstammbaum anlegen, um sich in die riesige Gemeinschaft von MyHeritage einzureihen.

Entscheiden Sie sich für die kostenpflichtige Premiummitgliedschaft, dann erhalten Sie für kleines Geld verschiedene Leistungen und mit ein wenig Glück können Sie sich Ihr Abo mit einem MyHeritage Coupon zum Verteilspreis sichern.