Positiv hervorzuheben ist die transparente Auflistung der einzelnen Preise und der Zusatzkosten, die in der Gestaltung und in den unterschiedlichen Maßen der Schmutzfangmatten entstehen. So gibt es die Ausgangsmodelle schon zum Teil für unter 20 €. Je nachdem wie groß die Fußmatte dann ausfällt, steigt der Artikelpreis. Auch ein extra in der Ausstattung wie zum Beispiel ein 2 cm breiter Gummirand sind im Portfolio inbegriffen.

Für das persönliche Design berechnet mymat.de einen so genannten Design-Check für eine Pauschale von zehn Euro inklusive Mehrwertsteuer. Es handelt sich dabei um eine Überprüfung der Qualität nach bestimmten Kriterien und wahlweise eine Unterstützung in der Korrektur der Druckdaten und in der Erstellung einer Freigabedatei. Die Kosten für diese Korrekturen sind direkt beim Kundensupport anzufragen.