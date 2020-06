Bereits im Jahr 2004 hat Myphotobook begonnen, digitale Fotos auf reguläres Fotopapier zu bringen. Sie waren damit einer der ersten Anbieter dieser Dienstleistung, nicht nur in Berlin, wo die Firma ansässig ist, sondern deutschlandweit. Phantastischer Kundenservice, qualitativ hochwertige Fotos und ein schneller Zustellservice haben Myphotobook schnell an die Spitze dieses Marktes in Europa gebracht.

Um diesen Service ausweiten zu können, konnte sich Myphotobook d|o|m als Partner sichern. Die Deutsche Online Medien GmbH aus Waiblingen ist für das Betreiben und Entwickeln von Online-Shops, die auf das personalisieren von Geschenken ausgerichtet sind, zuständig.

Der wichtigste Baustein ist die Tatsache, dass der Kunde keine besondere Software benötigt, die das Fertigen dieser Geschenke und Erinnerungsstücke unterstützt. Denn alles, was es braucht ist das Internet, einige Vorlagen und Motive sowie ein Kundenkonto bei Myphotobook. Wer ein ausgereifteres Fotobook erstellen möchte und dabei auf Cliparts, Designvorlagen und Bildeffekte zurückgreifen möchte, kann sich eine kostenlose Software downloaden. Lassen Sie sich auf die Inspiration ein, die von Myphotobook ausgeht. Sie werden nie wieder so schöne, selbstgestaltete Geschenke und Erinnerungen vor sich haben.