Der Shop bezieht die Produkte nicht von fremden Herstellern, sondern produziert alles selbst und senkt dadurch die Drittkosten. Daher kann Myprotein alles in höchster Qualität zu maximal niedrigen Preisen anbieten. Außerdem können durch den Onlinevertrieb Kosten für teure Ladenmieten, Strom und Mitarbeiter gesenkt werden. Durch modernste Produktionsanlagen wird der Herstellungsprozess so effektiv wie möglich gestaltet. Nah-Infrarot-Scanner prüfen jedes Produkt auf seine Qualität. Trotz vergleichsweise niedriger Preise können Sie also sicher gehen, dass Sie ausschließlich Waren in A+-Qualität von Myprotein bekommen.