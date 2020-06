Besonders interessant ist die Frage, welche Rabatte und Aktionen durch mySWOOOP angeboten werden. Gerade weil es sich nicht um einen klassischen Online-Shop handelt, sondern Sie hier auch Produkte verkaufen können, ist der Blick auf die Gutscheine spannend. So haben Sie natürlich ganz klassische Angebote. Das bedeutet, Sie können mit den Gutscheinen auf Ihre Bestellung oder den Versand sparen. Aber auch Rabattcodes beim Verkauf sind möglich. So geben Sie bei mySWOOOP an, was Sie gerne verkaufen möchten. Sie wählen auf der Webseite des Anbieters aus, welche Produkte Sie verkaufen möchten und geben anschließend den Zustand an. Dann erhalten Sie ein Angebot durch mySWOOOP. Dieses können Sie mit einem Gutschein noch erhöhen. Ein Vergleich der Aktionen beim Anbieter ist daher immer zu empfehlen.

Bei mySWOOOP besonders viel sparen

Um bei mySWOOOP die maximale Ersparnis in Anspruch nehmen zu können, gibt es verschiedene Tipps. Machen Sie sich auf die Suche nach den Produkten, die Sie gerne kaufen möchten und sehen Sie nach, ob es diese möglicherweise auch gebraucht gibt. Sie erhalten dann bei mySWOOOP einen besseren Preis. Teilweise sind die Geräte auch im Sale. Dadurch steigt die Ersparnis an. Haben Sie nun noch einen mySWOOOP-Gutschein an der Hand, können Sie die maximale Ersparnis in Anspruch nehmen. Diesen fügen Sie im Warenkorb einfach ein. Zudem ist eine Ersparnis möglich, wenn Sie nicht nur kaufen, sondern auch verkaufen. Dann reduziert sich der Betrag für Ihren Kauf deutlich.

Die Preise bei mySWOOOP im Vergleich

Der Kauf von Elektronik geht normalerweise mit hohen Beträgen einher. Daher ist für Sie interessant zu wissen, in welchen Preissegment mySWOOOP unterwegs ist. Der Anbieter hat nicht nur neue, sondern auch gebrauchte Waren im Sortiment. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, aktuelle Elektronik zu deutlichen günstigeren Preisen zu erhalten. In diesem Bereich ist mySWOOOP also in einem eher geringen Preissegment unterwegs. Bei Neuwaren haben Sie die Möglichkeit, mit einem Gutschein zu sparen und so die Preise zu reduzieren.