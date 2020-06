Mit der richtigen Stückzahl sparen Sie bei National pen bares Geld. Zum Beispiel kostet ein Kugelschreiber bei einer Bestellmenge von 50 Stück im Stückpreis 2,19 €. Dann macht das insgesamt 109,50 €. Steigt die Bestellsumme um 200 Kugelschreiber, sinkt der Stückpreis auf 1,99 €. Zugleich gibt es von National pen 125 Kugelschreiber gratis. Sie können jede Menge einsparen, indem Sie die Bestellmenge richtig kalkulieren.

In jedem Fall bleiben Personalisierung und Bedrucken kostenlos. Sie füllen zwei Zeilen aus und laden noch ein Logo bzw. ein Bild hoch. Damit entstehen keine Zusatzkosten. Zugleich kalkuliert das System transparente Preise und berechnet keine weiteren Extras. Auf der Startseite tauchen die aktuellen Aktionscodes auf. Diese sind vom saisonalen Sortiment abhängig und gehen mit Rabatten von 10-20 % einher. Wer es nur auf die Schnäppchen abgesehen hat, klickt auf die Sonderangebote und landet im Ausverkauf von National pen. Hier gibt es Werbeartikel zu stark garantierten Preisen.

Sonderangebote im Ausverkauf: Werbeartikel zum Schnäppchenpreis

Im Grunde genommen verspricht National pen kostengünstige Werbeartikel und in Verbindung mit einer Gratis-Personalisierung über einen hochwertigen Druck. Im Gegenzug müssen Sie eine bestimmte Menge bestellen, um den Aufwand zu rechtfertigen. Klicken Sie sich zunächst durch die Bestseller, die Sonderangebote und durch die saisonalen Produkte. Hier warten die meisten preisreduzierten Schnäppchen auf einen Käufer. So erwerben Sie immer wieder kostengünstige Markenprodukte, deren Ausgabe Sie noch dazu in der Einkommensteuererklärung geltend machen. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen und investieren Sie in die Bekanntheit Ihres Unternehmens und Ihrer Produkte.