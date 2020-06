Netto ist ein Discount-Markt mit Filialgeschäften in ganz Deutschland und einem Onlineshop. Das Sortiment ist breit gefächert und reicht über Lebensmittel und Drogeriebedarf bis zu Baumarktartikeln und Haushaltswaren. Über den Onlineshop können sogar Reisen gebucht werden. Bekannt ist Netto aufgrund der hohen Qualität der Produkte, die zu vergleichsweise sehr niedrigen Preisen verkauft werden. Mit einem Netto-Gutschein aus unserer Liste können Sie den Preis an der Kasse noch weiter herunterhandeln. Einen besonders hohen Stellenwert haben in den Lebensmittel-Discount-Märkten Waren aus der Region. Hinzu kommt ein ausgewogenes Bio-Sortiment, das besonders die gesundheitsbewussten Kunden und Kundinnen begeistert.